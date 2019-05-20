وصول صناع فيلم LA BELLE ÉPOQUE للسجادة الحمراء باليوم السابع لكان السينمائي الدولي

وصل منذ لحظات صناع فيلم LA BELLE ÉPOQUE للسجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي لحضور حفل افتتاح الفيلم المشارك خارج المسابقة الرسمية، في اليوم السابع من فعاليات المهرجان بدورته رقم 72 لعام 2019.





وشهدت الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلان ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "، وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.



