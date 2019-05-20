سيرة الحبايب يتصدر تويتر.. وتامر حسني يشيد بالبرنامج الرمضاني

تصدر برنامج "سيرة الحبايب" عبر شاشة TeN موقع التغريدات القصيرة تويتر يومين متتالين.





وحقق البرنامج مشاهدات بالملايين عبر موقع " يوتيوب" بعد ١٤ حلقة من عمر البرنامج استضاف فيها البرنامج عدد كن الثنائيات الخاصة كان آخرهم الكابتن رضا عبد العال ونجله والمطرب مينا عطا والمطربة هايدي موسى والفنان طارق الشيخ وشقيقه والكابتن خالد بيبو والكابتن بشير التابعي وغيرهم من النجوم.





في السياق ذاته؛ أشاد الفنان تامر حسني بالبرنامج، ووجه الشكر للفنانة جيهان خليل والفنان طارق الشيخ، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.





"سيرة الحبايب" برنامج بطابع رمضاني خالص، حيث يحاور الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل عددًا من الفنانين ومشاهير الإعلام والسياسة والرياضة في جلسة ودية مع الضيف وشريكه على مائدة سحور، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية، التي لا يعرفها الجمهور عنهما.



