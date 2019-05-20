ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سيرة الحبايب يتصدر تويتر.. وتامر حسني يشيد بالبرنامج الرمضاني

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:54 م
سيرة الحبايب يتصدر تويتر.. وتامر حسني يشيد بالبرنامج الرمضاني
سيرة الحبايب
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تصدر برنامج "سيرة الحبايب" عبر شاشة TeN موقع التغريدات القصيرة تويتر يومين متتالين.

وحقق البرنامج مشاهدات بالملايين عبر موقع " يوتيوب" بعد ١٤ حلقة من عمر البرنامج استضاف فيها البرنامج عدد كن الثنائيات الخاصة كان آخرهم الكابتن رضا عبد العال ونجله والمطرب مينا عطا والمطربة هايدي موسى والفنان طارق الشيخ وشقيقه والكابتن خالد بيبو والكابتن بشير التابعي وغيرهم من النجوم.

في السياق ذاته؛ أشاد الفنان تامر حسني بالبرنامج، ووجه الشكر للفنانة جيهان خليل والفنان طارق الشيخ، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

"سيرة الحبايب" برنامج بطابع رمضاني خالص، حيث يحاور الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل عددًا من الفنانين ومشاهير الإعلام والسياسة والرياضة في جلسة ودية مع الضيف وشريكه على مائدة سحور، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية، التي لا يعرفها الجمهور عنهما.

يذاع البرنامج يوميا الساعة ١٢ في منتصف الليل ويعاد الساعة ٤ صباحا على شاشة TeN
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
2
x
18:30
0
السد - قطر
العين - الإمارات
1
x
20:00
2
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
1
x
20:00
1
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
0
x
21:00
0
باختاكور - أوزبكستان