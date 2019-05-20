ناهد السباعي تعتذر لخالتها رانيا فريد شوقي في "شيخ الحارة"

اعتذرت الفنانة ناهد السباعي، لخالتها الفنانة رانيا فريد شوقي، أثناء لقائها مع الإعلامية بسمة وهبه في برنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".





وقالت السباعي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبه، في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنها "قلت أدبها على خالتها، عندما تشاجرت مع والدتها"، مردفة: "أنا دايما في صف مامتي، ومريضة بيها، لكني بعتذر لخالتي جدًا، وبندم على إني في يوم ضايقتها".



