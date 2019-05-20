نقل مباراة النصر السعودي وذوب آهن من كربلاء

أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر، بقرار الاتحاد الآسيوي للعبة، بتأجيل مباراة الفريق أمام ذوب آهن الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، والتي كان من المقرر إقامتها غداً الثلاثاء في كربلاء العراق.









ذكر نادي النصر في بيان أصدره اليوم الإثنين، "الاتحاد السعودي أبلغه بتأجيل ونقل مباراة الفريق أمام ذوب آهن الإيراني، وذلك بعد تلقيه خطاباً من الاتحاد الآسيوي، على أن يتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق، دون الكشف عن أسباب التأجيل".









وتعد نتيجة المباراة بمثابة تحصيل حاصل، بعد أن ضمن النصر السعودي وذوب آهن الإيرني تخطي دور المجموعات.









يذكر أن الاتحاد الآسيوي نقل مباريات الأندية السعودية أمام نظيرتها الإيرانية إلى ملاعب محايدة قبل ثلاثة مواسم، واختار النصر ملاقاة ذوب آهن ذهاباً في دبي، فيما اختارت إدارة الفريق الإيراني اللعب في كربلاء.



