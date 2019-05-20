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بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من المغرب بعد لقاء نهضة بركان

الإثنين 20/مايو/2019 - 09:15 م
بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من المغرب بعد لقاء نهضة بركان
بعثة الزمالك
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رامي بشاي
 
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من المغرب مساء اليوم الإثنين عقب مواجهة فريق نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والتي أقيمت بينهما أمس الأحد.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق نهضة بركان في إياب النهائي الإفريقي الأحد المقبل في استاد برج العرب بالإسكندرية.

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