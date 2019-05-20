بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من المغرب بعد لقاء نهضة بركان
الإثنين 20/مايو/2019 - 09:15 م
رامي بشاي
Advertisements
Advertisements
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من المغرب مساء اليوم الإثنين عقب مواجهة فريق نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والتي أقيمت بينهما أمس الأحد.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق نهضة بركان في إياب النهائي الإفريقي الأحد المقبل في استاد برج العرب بالإسكندرية.
Advertisements
المزيد عن: نهائى الكونفيدرالية رياضة النهضه الاخبار الرياضية اخبار الرياضة