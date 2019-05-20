الدفاع الجوي السعودي يعترض صواريخ حوثية استهدفت مكة المكرمة

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، صاروخين باليستيين أطلقتها المليشيات الحوثية، وأسقطتهما، الأول عندما كان فوق مدينة الطائف متجهاً إلى مكة المكرمة، والثاني فوق مدينة جدة، وفق شهود عيان.







وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية، حسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط بناءً على فيديوهات متداولة، من تدمير الصاروخين الباليستيين. ويُنتظر أن تصدر السلطات السعودية بياناً رسمياً في وقت لاحق.







وهذه ليست المحاولة الأولى لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لاستهداف مكة المكرمة، ففي 28 أكتوبر2016 أسقط الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً قبل وصوله إلى مكة المكرمة، وصرح المتحدث باسم التحالف العربي بأن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخاً باليستياً من طراز سكود، أطلقه الحوثيون على بُعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة.