ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحكم بحبس مدير مركز استشارات اقتصادية بعد الإساءة لبنك كويتي

الإثنين 20/مايو/2019 - 09:09 م
الحكم بحبس مدير مركز استشارات اقتصادية بعد الإساءة لبنك كويتي
ارشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
حكمت محكمة تمييز الجنح المستأنفة، بحبس مدير أحد مراكز الاستشارات الاقتصادية (ن.س.ن) سنةً مع الشغل، بعد أن قام المتهم بنشر على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عبارات تسيء لبنك محلي كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد اعتبر البنك ذلك مساسا بسمعته وبسمعة القائمين على إدارته، وهو ما جعل البنك يُبلغ النيابة العامة عنها.

وذلك، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة 3 سنوات بشرط أن يوقّع المتهم على تعهد مصحوبًا بكفالة مالية قدرها ألف دينار. 

وأفادت مصادر قانونية، أن هذا الحكم يتيح للبنك المتضرر ولمديريه مطالبة المتهم أمام المحاكم المدنية بتعويضات للضرر.

وقد أصدرت محكمة تمييز الجنح المستأنفة حكمها سالف الذكر بإدانة المتهم (ن.س.ن) ويعتبر هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن.
Advertisements
المزيد عن: رئيس البرلمان الكويتي الخليج والحزم اقتصاد المملكة العربية اقتصاد الرياض اقتصاد ابو ظبي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
2
x
18:30
0
السد - قطر
العين - الإمارات
1
x
20:00
2
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
1
x
20:00
1
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
0
x
21:00
0
باختاكور - أوزبكستان