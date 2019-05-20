الحكم بحبس مدير مركز استشارات اقتصادية بعد الإساءة لبنك كويتي



وأفادت مصادر قانونية، أن هذا الحكم يتيح للبنك المتضرر ولمديريه مطالبة المتهم أمام المحاكم المدنية بتعويضات للضرر.



وقد أصدرت محكمة تمييز الجنح المستأنفة حكمها سالف الذكر بإدانة المتهم (ن.س.ن) ويعتبر هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن.



حكمت محكمة تمييز الجنح المستأنفة، بحبس مدير أحد مراكز الاستشارات الاقتصادية (ن.س.ن) سنةً مع الشغل، بعد أن قام المتهم بنشر على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عبارات تسيء لبنك محلي كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقد اعتبر البنك ذلك مساسا بسمعته وبسمعة القائمين على إدارته، وهو ما جعل البنك يُبلغ النيابة العامة عنها.وذلك، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة 3 سنوات بشرط أن يوقّع المتهم على تعهد مصحوبًا بكفالة مالية قدرها ألف دينار.