قطاع التكنولوجيا يهوي بمؤشرات البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم اللإثنين

أغلقت البورصات الأوربية علي تراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين ، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي انخفض بنحو 3 % لتقود خسائر البورصات الأوروبية.





وشهدت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مزيد من التطورات، مع وقف عدد من الشركات الأمريكية من ضمنها "جوجل" نشاطها التجاري مع "هواوي".





وفي الأسبوع الماضي كانت إدارة دونالد ترامب أدرجت "هواوي" داخل قائمة الشركات التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.





وفي سياق منفصل انخفض سهم شركة "رايان إير" بنحو 1.5 % عقب تسجيل الشركة أقل صافي أرباح سنوية في 4 سنوات، محذرة من إمكانية تسجيلها مزيد من التراجع في العام الجاري بسبب عمليات التأخير في التسليم من جانب "بوينج" وحالة عدم اليقين التي يفرضها البريكست.





ويترقب المستثمرون في نهاية الأسبوع الجاري انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي.





وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 1.1 % عند 377.4 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5 بالمئة إلى 7310.8 نقطة.





أما مؤشر "داكس" الألماني فقد تراجع عند 12041.2 نقطة بنسبة هبوط 1.6 %، كما اانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي مُسجلاً 5358.5 نقطة.





وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار هامشياً بنحو 0.09 بالمئة عند 1.1168 دولار.