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إفطار جنود المملكة مع القوات اليمنية في صعدة (بالفيديو)

الإثنين 20/مايو/2019 - 09:01 م
إفطار جنود المملكة مع القوات اليمنية في صعدة (بالفيديو)
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وكالات
 
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وثق مقطع فيديو، لحظة إفطار الجنود المرابطين التابعين لقوات المملكة مع القوات اليمنية في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك.

وظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الجنود، إفطار القوة 101 السعودية مع القوات اليمنية في محافظة صعدة اليمنية.


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