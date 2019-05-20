مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في 3 حوادث بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 7 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجيد، اثر وقوع 3 حوادث منفصلة بمراكز دمنهور وإيتاي البارود بنطاق محافظة البحيرة.





البداية بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة باصطدام سيارة نصف نقل بالجزيرة الوسطى للطريق الزراعي السريع، أمام قرية منشية النصر بدمنهور، أسفر الحادث عن إصابة "محمد ى.ف" 39 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد أ.ق" 48 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، و"عادل أ.م" 50 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي للعلاج، وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.





كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وموتوسيكل بطريق لقانة دمنهور وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بالقرب من عزبة الحمايدة التابعة لقرية دربك بطريق لقانة دمنهور وأسفر الحادث عن مصرع "أحمد محمود إبراهيم" 45 عامًا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى التعليمي بدمنهور وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.



