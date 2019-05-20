مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في 3 حوادث بالبحيرة
الإثنين 20/مايو/2019 - 08:59 م
إسلام أمين
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لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 7 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجيد، اثر وقوع 3 حوادث منفصلة بمراكز دمنهور وإيتاي البارود بنطاق محافظة البحيرة.
البداية بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة باصطدام سيارة نصف نقل بالجزيرة الوسطى للطريق الزراعي السريع، أمام قرية منشية النصر بدمنهور، أسفر الحادث عن إصابة "محمد ى.ف" 39 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد أ.ق" 48 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، و"عادل أ.م" 50 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي للعلاج، وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وموتوسيكل بطريق لقانة دمنهور وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بالقرب من عزبة الحمايدة التابعة لقرية دربك بطريق لقانة دمنهور وأسفر الحادث عن مصرع "أحمد محمود إبراهيم" 45 عامًا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى التعليمي بدمنهور وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
كما تلقى مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بأعلي الكوبري العلوي وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "محمود محمد عبد الله شاهين" 16 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد عبد الله شاهين" ٦٣ عامًا، بجروح بالوجهة وسحجات وكدمات بالجسم، و"محمد أحمد شاهين" ٦ سنوات، بجروح بالركبة اليسري وسحجات بالجسم، و"كمال محمد فرج فرولو" ٥ سنوات، بجروح بالرأس والوجه وسحجات بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى المركزي بإيتاي البارود وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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