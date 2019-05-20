تأجيل مباراة النصر وذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا

أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر بقرار الاتحاد الآسيوي للعبة بتأجيل مباراة فريق النصر أمام ذوب آهن الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسیا، والتي كان من المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في كربلاء العراقیة.





وذكر نادي النصر في بيان أصدره اليوم الاثنين أن الاتحاد السعودي أبلغه بتأجيل ونقل مباراة الفريق أمام ذوب آهن الإيراني، وذلك بعد تلقیه خطابا من الاتحاد الآسيوي، على أن يتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق، دون الكشف عن أسباب التأجيل.





وتعد نتيجة المباراة بین الفريقین بمثابة تحصیل حاصل، بعد أن ضمن النصر السعودي وذوب آهن الإيرني متصدر المجموعة تخطي دور المجموعات، وتأهلا رسمیا لدور الستة عشر من البطولة الآسيوية، منذ الجولة الماضية.





ويذكر أن الاتحاد الآسيوي نقل مباريات الأندية السعودية أمام نظيرتها الإيرانية إلى ملاعب محايدة قبل ثلاثة مواسم، واختار النصر ملاقاة ذوب آهن ذهابا في دبي، فيما اختارت إدارة الفريق الإيراني اللعب في كربلاء.



