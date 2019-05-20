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آثار حريق ورشة بالبحيرة وإصابة 3 من فريق الإطفاء بإدكو (صور)

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:46 م
آثار حريق ورشة بالبحيرة وإصابة 3 من فريق الإطفاء بإدكو (صور)
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إسلام أمين
 
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أصيب رئيس وحدة الإطفاء وأميني شرطة بالحماية المدنية بإدكو بالبحيرة، بحالات اختناق وكدمات متفرقة، أثناء محاولة إطفاء حريق هائل شب بورشة للنجارة ومعرض للموبيليا في عقار واحد.

البداية تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إدكو يفيد باندلاع حريق هائل بورشة نجارة ومعرض موبيليا ملك "سعد ح.ع" وشقيقه "حسن" علي مساحة 160 متر، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي.

تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وأسفر الحادث عن إصابة كل من رئيس وحدة الإطفاء، و"الشحات أ.ر" وإصابته بكدمة باليد اليسري، و"صفوت ح.ا" أمناء شرطة، وتسبب الحريق في تفحم الورشة بالكامل من معدات وأخشاب وعدد 3 سرير.

تم نقل المصابين للمستشفى العام، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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