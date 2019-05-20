حقيقة انضمام جريزمان إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين عن حقيقة اتفاق نادي برشلونة مع الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب اتلتيكو مدريد على الانتقال لصفوف البارسا في الصيف المقبل.





وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن برشلونة لم يتوصل للاتفاق مع جريزمان على الانتقال لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.





وتابعت الصحيفة أن برشلونة تفاجئ من إعلان جريزمان في الأيام الماضية رحيله عن اتلتيكو مدريد في الصيف.





ويستطيع برشلونة ضم جريزمان بداية من يوليو المقبل مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع اتلتيكو مدريد.





وكان جريزمان تراجع في الصيف الماضي عن اتفاقه مع برشلونة على الانتقال لبطل الليجا من أجل البقاء في اتلتيكو مدريد.