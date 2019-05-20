تلفزيون الاحتلال: وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل لمدة 6 أشهر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن اتفاقا جرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس ) في غزة يقود إلى إعلان وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر.





وقال القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بموجب الاتفاق، "سيكون هناك وقف تام لإطلاق النار، وسيتوقف العنف على السياج، والحفاظ على المنطقة الأمنية على بعد حوالي 300 متر من السياج ووقف المواجهات الليلية والبحرية".





ويتضمن الاتفاق حسب القناة، "موافقة إسرائيل على توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلًا ونقل الأدوية والمساعدات المدنية وفتح مفاوضات حول قضايا أخرى".