مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر اليوم الاثنين 20 / 5 / 2019 دوري أبطال آسيا

يلتقي فريقي الهلال والدحيل في إياب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، يستضيف استاد عبدالله بن خليفه اللقاء الناري بين الهلال والدحيل في الجولة السادسة من دوري أبطال أسيا ، انتهت المباراة الماضيه للدحيل ضد الاستقلال بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1 ، وفي المباراة الماضيه للهلال ضد العين ، قد انتهت بفوز زعيم آسيا بهدفين مقابل لاشئ ، يدخل اللقاء طامعآ في الفوز لضمان تأهله للدور 16.





تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال والدحيل في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء علي محمد علي..





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مشاهدة مباراة الهلال والدحيل مباشر





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