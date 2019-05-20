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توتنهام يحدد بديل بوتشيتينو حال رحيله

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:50 م
توتنهام يحدد بديل بوتشيتينو حال رحيله
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أحمد عصام
 
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حدد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بديل للمدرب الحالي للفريق ماوريسيو بوتشيتينو، إذا أراد الرحيل عن تدريب النادي في الصيف القادم.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏الإكسبريس، إن توتنهام وضع ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الماضي على رادار الفريق.

ويملك ماوريسيو بوتشيتينو العديد من العروض للرحيل عن تدريب توتنهام في الميركاتو الصيفي المقبل ومن أندية كبرى في أوروبا.

يذكر أن نادي توتنهام هوتسبير وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع مدربه ماوريسيو بوتشيتينو.

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