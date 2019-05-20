البحرين تدين العمل العدائي الدنيء الذي استهدف مكة وجدة

دانت واستنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة إطلاق صاروخين باليستيين من قبل المليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية، باتجاه مكة المكرمة، ومدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذا العمل العدائي الدنيء يعد تجاوزا خطيرا وانتهاكا جسيما لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية واعتداء آثما على حرمة الأماكن المقدسة واستفزازا لمشاعر جميع المسلمين.

وأشادت الخارجية البحرينية بيقظة وبسالة قوات الدفاع الجوي السعودي وتصديها للصاروخين، وأكدت أن البحرين كانت وستظل دوما في صف واحد إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، واستهداف المقدسات الدينية فيها، مؤكدة ضرورة تضافر جهود جميع الدول الإسلامية والمجتمع الدولي بأسره من أجل وقف مثل هذه الاعتداءات الإجرامية ومحاسبة مرتكبيها وكل من يمولهم أو يدعمهم.