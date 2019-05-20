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وزير النقل يعلن عن قرارات عاجلة لفائدة الخطوط التونسية وقطاع النقل

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:33 م
وزير النقل يعلن عن قرارات عاجلة لفائدة الخطوط التونسية وقطاع النقل
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مروى الجلاصي
 
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أعلن وزير النقل هشام بن أحمد خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 20 ماي 2019، عن اتخاذ جملة من القرارات العاجلة وأخرى على المدى المتوسط والبعيد لفائدة الخطوط التونسية وقطاع النقل ككلّ.

وأعلن وزير النقل عن برنامج لإصلاح الطائرات، التي تعاني من مشاكل تقنية وغياب قطاع الغيار بالتزامن مع موسم الصيف وعودة المواطنين بالخارج، مؤكّدا أن الدولة ستساعد الشركة لكراء طائرات إضافية بمناسبة الموسم السياحي مع برمجة رحلات اضافية بأسعار مدروسة.

وبخصوص الخطوط السريعة، قال بن أحمد أنه تمّ إعتماد البرنامج الذي قدّمته وزارة النقل بخصوص الخطوط الداخلية بمناسبة الصيف، معتبرا أن مشاكل إلغاء الرحلات والتأخير تقلّصت في المدّة الأخيرة بالنسبة الخطوط السريعة.

وأقرّ أنّ إعادة هيكلة الخطوط التونسية على المدى البعيد والمتوسط، موضوع تشتغل عليه الوزارة منذ مدة مع الاطراف المعنية، وتمّت المصادقة على البرنامج مع بعض التعديلات، وإحالة ملفّ يتضمن إعادة هيكلة تجارية واجتماعية، مع اتخاذ قرار تسريح 1200 عامل بالشركة بالتوافق مع الجانب النقابي وبطريقة مدروسة، على اللجنة الفنية.
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