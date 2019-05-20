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برايتون يعين جراهام بوتر لتدريب الفريق لمدة 4 مواسم

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:45 م
برايتون يعين جراهام بوتر لتدريب الفريق لمدة 4 مواسم
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أحمد عصام
 
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أعلن نادي برايتون الإنجليزي عن تعيين جراهام بوتر لتدريب الفريق لمدة 4 مواسم قادمة، خلفا للمدرب السابق للفريق كريس هيتون.



وتعاقد الفريق الإنجليزي مع جراهام بوتر بعقد يمتد 4 مواسم مقبلة مع الفريق، ووضع خطة جديدة للنادي تساعده على تقديم موسم جيد في السنة القادمة.



وتنافس فريق برايتون على الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وضمن البقاء في البريميرليج في اخر جولتين بالبطولة.



وقررت إدارة الفريق إقالة كريس هيتون مدرب الفريق السابق، وتقديم الشكر له على ما قدمه مع النادي في المواسم الأخيرة.

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