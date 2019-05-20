وزير الرياضة يستقبل رئيس اتحاد كرة القدم والجهاز الفني للمنتخب المصري

استقبل الدكتور " أشرف صبحي " وزير الشباب والرياضة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، يرافقه المكسيكي " خافيير أجيري " المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم ، وايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني .









وتناول اللقاء مناقشة استعدادات وتجهيزات المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام بمصر 2019 وخلال اللقاء أكد الدكتور " أشرف صبحي " وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لم ولن تدخر الجُهد في توفير كافة متطلبات المنتخب المصري من دعم ومساندة لتحقيق البطولة التى ينتظرها الملايين .









وأضاف وزير الشباب والرياضة أن المنتخب المصري يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين سواء في الدوري المحلي أو المحترفين بالخارج مُضيفاً إلى أنهم قادرون بخبراتهم المتنوعة على تحقيق كأس البطولة للمرة الثامنة في التاريخ.









وفي سياق مُتصل اصطحب الدكتور " أشرف صبحي " وزير الشباب والرياضة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، و" خافيير أجيري " المدير الفني للمنتخب الوطني ، وبحضور اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019 وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد في جولة لتفقد الإنشاءات الجارية باستاد القاهرة الدولي للتعرف عن قُرب على حجم الأعمال والانجازات التي تم تنفيذها بالاستاد وشملت الجولة تفقد بوابات دخول الجماهير ، المُدرجات ، المقصورة الرئيسية ، قاعات استقبال كبار الزوار، الاماكن المخصصة للإعلاميين ، قاعة المؤتمرات ، أنظمة الإضاءة ، الشاشات ، غُرف تغيير ملابس اللاعبين ، وأرضية الملعب .









وأبدى " خافيير أجيري " المدير الفني للمنتخب اعجابُه الشديد باستاد القاهرة الدولي مُشيداً بأرضية الملعب الجديدة ،وقال أنها من أفضل أنواع أرضيات ملاعب كرة القدم ، كما أثنى " أجيري " على تجهيزات غرف تغيير ملابس اللاعبين مؤكداً أنها نفذت وفقاً لأحدث تصميمات الاستادات العالمية .









وفي نهاية الجولة أكد الدكتور " أشرف صبحي " وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية عازمة على أن يكون تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 الأفضل عبر تاريخ البطولة ليكون التنظيم للبطولة بمثابة رسالة للعالم بأن مصر تستطيع وقادرة على استضافة اكبر الأحداث الرياضية العالمية .









حضر الجولة على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة ، أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.



