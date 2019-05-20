حسام موافي: علاج الأنيميا بكبسولات الحديد خطأ شائع لدى الأطباء (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مرض الأنيميا مهم جدًا، لأنه يُصيب عدد كبير من المواطنين، خاصة في مصر، لافتَا إلى أن الكثير من الأطباء يقومون بعلاج الأنيميا من خلال كبسولات الحديد، وهذا خطأ شديد.



