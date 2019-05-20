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حسام موافي: علاج الأنيميا بكبسولات الحديد خطأ شائع لدى الأطباء (فيديو)

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:43 م
حسام موافي: علاج الأنيميا بكبسولات الحديد خطأ شائع لدى الأطباء (فيديو)
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مرض الأنيميا مهم جدًا، لأنه يُصيب عدد كبير من المواطنين، خاصة في مصر، لافتَا إلى أن الكثير من الأطباء يقومون بعلاج الأنيميا من خلال كبسولات الحديد، وهذا خطأ شديد.

وتابع "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن نقص الصوديوم في الجسم معروف برقم محدد، ونقص البوتاسيوم كذلك، بينما الأنيميا لا يوجد رقم محدد، وهذا يرجع إلى أن كل إنسان يختلف عن الآخر.
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