حسام موافي: علاج الأنيميا بكبسولات الحديد خطأ شائع لدى الأطباء (فيديو)
الإثنين 20/مايو/2019 - 07:43 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مرض الأنيميا مهم جدًا، لأنه يُصيب عدد كبير من المواطنين، خاصة في مصر، لافتَا إلى أن الكثير من الأطباء يقومون بعلاج الأنيميا من خلال كبسولات الحديد، وهذا خطأ شديد.
وتابع "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن نقص الصوديوم في الجسم معروف برقم محدد، ونقص البوتاسيوم كذلك، بينما الأنيميا لا يوجد رقم محدد، وهذا يرجع إلى أن كل إنسان يختلف عن الآخر.
Advertisements
المزيد عن: نقص الحديد أخبار مصر أخبار
- أستاذ بقصر العيني: حجر الشيشة الواحد يعادل 80 سيجارة (فيديو)
- أستاذ بقصر العيني يضع روشتة لعلاج الصداع.. ويؤكد: "الأدوية خطر"
- حسام موافي: 30% نسبة الإصابة بمرض الضغط في مصر (فيديو)
- حسام موافي يحذر مرضى الضغط: ملح الطعام عدوكم الأول والأخير (فيديو)
- حسام موافي: الكلام أثناء الطعام مفيد.. الرسول قال تحدثوا ولو في السلاح (فيديو)
- حسام موافي: الرسول كان أستاذًا في كلية الطب (فيديو)
- حسام موافي: كل بلد لها بكتيريا يصاب بها الأجنبي تسبب انتفاخ البطن (فيديو)
- حسام موافي: الرياضة لا تسبب فقدان الوزن.. ولكن
- حسام موافي يحذر من خطورة الإسراف في استخدام الأطفال للتكنولوجيا
- حسام موافي: "لدينا أطباء مصريين أتحدى بهم العالم"