الذكاء الاصطناعي يساهم بـ 35 % في ناتج الامارات خلال 2030

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قالت مرجعيات دولية متخصصة على أن الإمارات باتت واحدة من أفضل الدول المجهزة للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وأضافت من المنتظر أن تساهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام 2030، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".



وستسهم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وهي أول مشروع كجزء من الرؤية المئوية للدولة في توفير حلول رائدة، وخلق فرص جديدة وتسويقية ذات قيمة اقتصادية عالية، وتحفز رواد الأعمال في 9 من القطاعات الحيوية الرافدة للاقتصاد الوطني.



وتشمل قائمة هذه القطاعات كل من قطاع التكنولوجيا حيث ستؤدي الخدمات والابتكارات المعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية والمساعدة في الانفاق العام، وذلك بالإضافة الى قطاع الفضاء والمساعدة في اجراء تجارب دقيقة وخفض معدل الأخطاء المكلفة.



كما تتضمن القائمة قطاع النقل حيث سيتم التقليل من الحوادث والحد من كلفة التشغيل وذلك الى جانب قطاع الصحة والحد من الأمراض المزمنة والخطيرة في حين سيتفيد قطاع الطاقة المتجددة من الذكاء الاصطناعي في إدارة المنشآت.



ويأتي هذا الترشيح الدولي للإمارات مدعوما بالتطبيق المحترف والإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية متضمنة الابتكارات والتكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات الأمر الذي سيعزز بدوره من قدرة الدولة على مواجهة المخاطر الاقتصادية المفاجئة بنسبة جاهزية تصل الى 90% وفقا لأحدث الدراسات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد.



يذكر أن القيمة السوقية العالمية القائمة على التطبيق الثوري لآليات كفاءة الخدمات المعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستبلغ نحو 15.7 تريليون دولار أمريكي ما يعادل 905.4 تريليون درهم إماراتي في عام 2030 بحسب أكثر من دراسة دولية متخصصة.



