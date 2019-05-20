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شيرين رضا تضرب رامز جلال وتردد: "كل الناس هتفرح فيا"

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:36 م
شيرين رضا تضرب رامز جلال وتردد: كل الناس هتفرح فيا
شيرين رضا
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مريم الشريف
 
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اعتدت الفنانة شيرين رضا، بالضرب على الفنان رامز جلال، عقب خلعه لقناع الغوريلا عن وجهه وكشف المقلب، الا انه اعتذر لها.

واضافت رضا خلال برنامج "رامز فى الشلال" على قناة MBC مصر قائلة: ازاى عملت فيه كدة، والفكرة دى جبتوها منين"، واكدت ان كل الناس سيفرحوا فيها بعد هذا المقلب وبخاصة الرجال اكثر من النساء على حد قولها.
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