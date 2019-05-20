محافظ كفر الشيخ يعتمد أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن (أسماء)

عتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن في تاريخ المحافظة طبقًا لمعدلات العمل وتقييم الآداء وخدمات المواطنين، ولأول مرة يتم اجراء حركة تغييرات شاملة تضمنت مراكز ومدن المحافظة لتعد الأولى في تاريخها، وكانت الكفاءة والتفاني في العمل أهم معايير الاختيار طبقًا للقانون وللصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.



