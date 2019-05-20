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محافظ كفر الشيخ يعتمد أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن (أسماء)

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:35 م
محافظ كفر الشيخ يعتمد أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن (أسماء)
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الفجر
 
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عتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن في تاريخ المحافظة طبقًا لمعدلات العمل وتقييم الآداء وخدمات المواطنين، ولأول مرة يتم اجراء حركة تغييرات شاملة تضمنت مراكز ومدن المحافظة لتعد الأولى في تاريخها، وكانت الكفاءة والتفاني في العمل أهم معايير الاختيار طبقًا للقانون وللصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

حيث أصدر محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 9577 لسنة 2019م بتكليف كلًا من الآتي أسمائهم للعمل نواب لؤوساء المراكز والمدن الموضحة قرين كل منهم لمدة عام لكل من مراكز كفرالشيخ، دسوق، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، بيلا، فوه، مطوبس، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.
محافظ كفر الشيخ يعتمد أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن (أسماء)
محافظ كفر الشيخ يعتمد أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن (أسماء)
محافظ كفر الشيخ يعتمد أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن (أسماء)
محافظ كفر الشيخ يعتمد أكبر حركة لنواب رؤساء المراكز والمدن (أسماء)
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