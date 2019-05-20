بالتفاصيل.. طريقة حجز تذكرتك في مباريات كأس الأمم الأفريقية (فيديو)
الإثنين 20/مايو/2019 - 07:26 م
الفجر الرياضي
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أصبح المصريين والعالم أجمع، قادرين على حجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بعد إطلاق الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة التي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل.
ويدخل الزوار على الموقع الرسمي وهو www.tazkarti.com
ويقوم المستخدم بتسجيل بياناته للحصول على "fan id" وكذلك شراء التذاكر لجميع المباريات إلكترونيا.
وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن أسعار التذاكر للمباريات التى يكون بها المنتخب الوطنى طرف فيها كالأتي :
150 جنيه للدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية، و600 جنيه للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية، و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.
بينما للمباريات الأخري التى لا تتواجد مصر طرف فيها، جائت أسعارها كالأتي :
100 جنيه للدرجة الثالثة، و300 جنيه للدرجة الثانية، و500 جنيه للدرجة الأولى.
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