بالتفاصيل.. طريقة حجز تذكرتك في مباريات كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

أصبح المصريين والعالم أجمع، قادرين على حجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بعد إطلاق الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة التي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل.