مصر تطلق أول مهرجان لعسل النحل أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي اليوم الإثنين، عن إقامة مهرجان عسل النحل المصرى يوم الاربعاء 16 أكتوبر المقبل ولمدة ثلاث أيام.





وقال فتحى بحيرى رئيس إتحاد النحالين العرب، أن معظم دول العالم المنتجة للعسل تحتفل سنويا بيوم العسل مثل مهرجان العسل الروسي، واحتفال سلوفينيا بيوم العسل، كما تحتفل السعودية سنويًا بمهرجان العسل الدولي في الباحة، وتهدف هذه الاحتفالات إلي رفع الوعي العام بأهمية نحل العسل ومنتجاته وجميع منتجات خلية النحل وأدوات ومستلزمات تربية النحل.



وأضاف رئيس اتحاد النحالين العرب، أن مواطني الدول العربية لا يتجاوز استهلاك الفرد فيها المائة جرام في السنة بينما المواطن الأوروبي يستهلك أكثر من 2 كيلو جرام من العسل سنويًا، مما يجعلنا نفكر كثيرًا في أسباب حرمان المواطن العربى من استهلاك مادة طبيعية تحمل له الغذاء والدواء الطبيعي.



وأوضح أنه سيتم عقد ندوات علمية متخصصة لمربي النحل لعرض أحدث ما توصل إليه العلم في مجال إنتاج العسل ومقاومة الآفات وكذلك محاضرات للشباب عن تربية النحل الحديثة والجدوى الاقتصادية لمشروعات تربية النحل.



جدير بالذكر أن اليوم يواكب اليوم العالمى لعسل النحل حيث يتم الاحتفال يوم 20 مايو من كل عام.

