انطلاق بطولة الهزيم الرمضانية لكرة السلة

انطلقت أمس عند الثالثة عصرا على صالة نادي اليرموك بطولة الهزيم لكرة السلة، وذلك بمشاركة 7 فرق من الفتيات، و12 فريقا من الرجال.





وتستمر منافسات البطولة حتى الجمعة المقبل، ويشهد اليوم الإفتتاحي منافسة بين الفتيات، على أن تخصص الأيام الأربع المقبلة لمنافسات الرجال.





من جانبه بين رئيس اللجنة العليا المنظمة دكتور نائل الهزيم أن حرص القائمين على البطولة ، جاء بعد النجاح الكبير للبطولة على مستوى مشاركة الرجال.





وقال ان افساح المجال أمام مواهب الكويت في لعبة كرة السلة هو الهدف الأول للجنة المنظمة، مشيدا بالجهد المبذول من أجل الترتيب للبطولة.





وأعرب الهزيم عن أمله أن تخرج منافسات النسخة الحالية بما يليق بالإسم الذي حققته النسخ السابقة من نجاحات.



