رامز جلال يصف شيرين رضا بـ"المزة" في "الشلال"

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غازل الفنان رامز جلال، الفنانة شيرين رضا، أثناء المقلب قائلا: "القمر، لو سمحت احجزولى الشاليمو اللى شربت بيها شيرين، أنا ضامن علقة منها بس مقبولة منك يا قمر"



وأضاف "رامز" خلال "رامز فى الشلال" المعروض على قناة MBC مصر قائلا: حافظوا على المزة، مش متعودة على الكوارث، دى اكبر كارثة عندها لما تنزل تدور على أكل دايت للكلب ومتلاقيش، "بالى" إتخلقت عشانك يا شيرين أمل عشان الحاجة عفاف شعيب"