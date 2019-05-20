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رامز جلال يصف شيرين رضا بـ"المزة" في "الشلال"

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:24 م
رامز جلال يصف شيرين رضا بـالمزة في الشلال
رامز جلال
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مريم الشريف
 
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غازل الفنان رامز جلال، الفنانة شيرين رضا، أثناء المقلب قائلا: "القمر، لو سمحت احجزولى الشاليمو اللى شربت بيها شيرين، أنا ضامن علقة منها بس مقبولة منك يا قمر"

وأضاف "رامز" خلال "رامز فى الشلال" المعروض على قناة MBC مصر قائلا: حافظوا على المزة، مش متعودة على الكوارث، دى اكبر كارثة عندها لما تنزل تدور على أكل دايت للكلب ومتلاقيش، "بالى" إتخلقت عشانك يا شيرين أمل عشان الحاجة عفاف شعيب"
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