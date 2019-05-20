رامز جلال يصف شيرين رضا بـ"المزة" في "الشلال"
الإثنين 20/مايو/2019 - 07:24 م
مريم الشريف
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غازل الفنان رامز جلال، الفنانة شيرين رضا، أثناء المقلب قائلا: "القمر، لو سمحت احجزولى الشاليمو اللى شربت بيها شيرين، أنا ضامن علقة منها بس مقبولة منك يا قمر"
وأضاف "رامز" خلال "رامز فى الشلال" المعروض على قناة MBC مصر قائلا: حافظوا على المزة، مش متعودة على الكوارث، دى اكبر كارثة عندها لما تنزل تدور على أكل دايت للكلب ومتلاقيش، "بالى" إتخلقت عشانك يا شيرين أمل عشان الحاجة عفاف شعيب"
وأضاف "رامز" خلال "رامز فى الشلال" المعروض على قناة MBC مصر قائلا: حافظوا على المزة، مش متعودة على الكوارث، دى اكبر كارثة عندها لما تنزل تدور على أكل دايت للكلب ومتلاقيش، "بالى" إتخلقت عشانك يا شيرين أمل عشان الحاجة عفاف شعيب"
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