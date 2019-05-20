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تموين دمياط يضبط 55 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:18 م
تموين دمياط يضبط 55 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
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تحركت حملة تموينية بقيادة المقدم عماد معوض، رئيس مباحث التموين بدمياط، اليوم الإثنين، برفقه سيد عبيد مفتش التموين والدكتور طارق أبو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم، على شارع الشرباصي بمدينة دمياط.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط كمية من السمك المجمد منتهي الصلاحية ولا يصلح للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط 55 كيلو لحوم لدى جزار بقرية شرباص غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وتم تحرير محاضر والتحفظ على المضبوطات، وجارى استكمال الإجراءات.
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