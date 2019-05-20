غرفة الرياض تدعو مكاتب السفر إلى توعية المواطنين بعدم السفر إلى تركيا

دعت غرفة الرياض، مكاتب السفر والسياحة إلى توعية المواطنين الراغبين بالسفر للخارج، بعدم السفر إلى تركيا، ومساعدة الذين أتموا حجوزاتهم للسفر إلى تركيا بتغيير وجهة سفرهم الى أي من البلدان الآمنة، وذلك نظراً لما يتعرض له السائح السعودي في تركيا من مضايقات ومخاطر أمنية.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، اليوم الاثنين: «خاطبنا عبر غرفة الرياض مكاتب السفر والسياحة لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة والصديقة».

وأضاف العجلان، أن تغيير حجوزات الراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد يتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح، في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا .

وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، حذر المستثمرين السعوديين من الاستثمار بتركيا في الوقت الحالي، ناصحًا إياهم بالاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي.

وقال العجلان، إن الغرفة تلقت العديد من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين في تركيا يواجهون مشاكل وقضايا كثيرة تهدد استثماراتهم، مشيرًا إلى أن الجهات الرسمية التركية لم تلتزم بواجبها تجاه حماية الاستثمارات التي تشهد تهديدات متعددة مع الوضع المتردي للاقتصاد التركي بسبب انخفاض أسعار العملة وزيادة التضخم، مما انعكس سلبًا على المستثمرين السعوديين هناك فتفاجؤوا بالتضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز في بعض الحالات من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك .

وتابع رئيس غرفة الرياض: إنه من المؤسف أن يواجه السعوديون في تركيا هذه التصرفات، مشيرًا إلى ما يعانيه السياح من أبناء المملكة من مضايقات أمنيه وحالات النصب والاحتيال، كما يحصل حاليًا مع ملاك العقارات السعوديين هناك؛ حيث وصل إلى درجة منعهم من دخول مساكنهم وعدم إعطائهم سند التمليك، قائلًا: للأسف إن هذا التردي والمضايقات تتكرر بشكل دائم دون تحرك من الجهات المختصة هناك، والتي لم يلمس منها أي تعامل جدي في حماية المستثمرين أو السياح.