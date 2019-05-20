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نهاية مخيبة للآمال للحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:53 م
نهاية مخيبة للآمال للحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones
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الفجر الفني
 
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حصلت الحلقة الأخيرة من مسلسل الفانتازيا والإثارة الشهير "Game of Thrones"، والتي تحمل اسم "The Iron Theron"، على تقييم ٥.٢ على موقع التقييم العالمي "IMDb"، والذي يعد من أقل تقييمات الموسم الثامن والأخير من المسلسل.

ومن المعروف أنه في الموسم الأخير من المسلسل، تحل أخيرًا المعركة التي طال انتظارها بين (دينيريس تاريجريان)، و(جون سنو) و(سيرسي لانيستر) في سبيل بسط النفوذ الكامل على ممالك ويستروس السبعة، ومعركة ثلاثتهم مع الخطر الذي يهدد ويستروس بأكملها.. السائرون البيض.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من النجوم إميليا كلارك، وكيت هارينجتون، وبيتر دينكليدج، ومايسي ويليامز، وصوفي تيرنر، ومارك ريسمان، ولينا هيدي، وأيان جلين، ووجاك جليسون، وشين بين، وجو برادلي، وذا ماونتن، وغيرهم.

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