الهلال الأحمر ينشر مؤشر رضا المستفيدين عن خدماته
الإثنين 20/مايو/2019 - 06:03 م
الفجر السعودي
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تولي هيئة الهلال الأحمر السعودي رضا المستفيدين من خدماتها أولية قصوى لدى برامجها وآليات عملها لضمان استمرارية جودة الخدمات الإسعافية وتحسينها بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.
وتنشر "الهيئة" مؤشر رضا المستفيدين من الخدمة الإسعافية بشكل أسبوعي عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع مناطق المملكة انطلاقًا من مبدأ الشفافية، والاستمرارية في تطوير الأداء.
واعتمدت "الهيئة" عددًا من المؤشرات المعتمدة على المستوى الإداري والتنفيذي لضمان توفير خدمة إسعافية متطورة تتوافق مع أعلى المواصفات وتطوير جودة الأداء المؤسسي.
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