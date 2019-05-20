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إغلاق جزئي لطريق الملك فهد جراء الأمطار

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:01 م
إغلاق جزئي لطريق الملك فهد جراء الأمطار
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الفجر السعودي
 
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شهدت الرياض، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى إغلاق جزئي للخدمة في طريق الملك فهد للمتجهين جنوبًا بعد مخرج السويدي؛ بسبب ارتفاع منسوبي المياه.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير ، الباحة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

كما أكدت على تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل وأجزاء من منطقتي الجوف والمدينة المنورة.

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المزيد عن: طريق جنوبي جزئي الملك فهد الأمطار إغلاق
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