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أهالي السلام بالسويس يستغيثون بسبب انقطاع المياه لليوم الرابع

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:03 م
أهالي السلام بالسويس يستغيثون بسبب انقطاع المياه لليوم الرابع
صورة أرشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
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أهالي مدينة السلام بمحافظة السويس، يستغيثون بسبب انقطاع مياة الشرب لليوم الرابع على التوالي، ولاحياة لم تنادى من المسؤولين بمحافظة السويس يعانى أهالى السلام هذة الأزمة منذ سنوات بسبب عدم السيطرة على الجمعيات التعاونية الإسكانية التى كانت تبنى مدينة السلام وجميع الأهالى هم الضحية بعد أن قاموا بدفع كل المرافق ولم يشهدوا اى تغيرات من المحافظين السابقين.

وأكد أهالى السلام، أن الأزمة هذة الأيام لانقطاع المياه عن المنازل في شهر رمضان المبارك والتى يستهلك مياة الشرب كثيرا تنقطع لمدة أربعة أيام وعندما نتصل بالمسؤولين يقولون إن منسوب مياه الترعة بالسويس منخفض وهل يعقل هذا الكلام، ولدينا محطات رفع وخزانات مياة الشرب كبرى بمحافظة السويس، نناشد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بالتحرك الفوري لإنقاذ أهالى السلام كبار السن ونساء وأطفال لم يستخدموا المياه لقضاء حاجتهم اليومية السلام تستغيث.
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