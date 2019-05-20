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سكاي سبورت تكشف موعد انضمام دي ليخت إلى برشلونة

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:00 م
سكاي سبورت تكشف موعد انضمام دي ليخت إلى برشلونة
دي ليخت
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مني العوضي
 
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أشارت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، إلى أن ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي سوف ينضم إلى برشلونة الإسباني ويأتي ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتصارع على ضم المدافع الهولندي دي ليخت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وأبرزها يوفنتوس الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وظهر دي ليخت بمستوى ثابت وقوي في الموسم المنقضي وساهم في وصول الفريق لنصف نهائي دوري الأبطال مما لفت إليه أنظار الأندية بينما تقترب القيمة السوقية إلى 80 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن نادي برشلونة قد أعلنرسميًا في شهر يناير الماضي عن التعاقد مع الوسط الهولندي فرانكي دي يونج، زميل دي ليخت في أياكس، مقابل 75 مليون يورو.
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