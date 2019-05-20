"الشورى" يطالب الجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم
جاء ذلك في قرار للمجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438 / 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها معالي رئيس اللجنة الدكتور صالح الخليوي.
وشدد المجلس على الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس قرر عدم الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 21 / 6 / 1397هـ، ليكون (مائة ألف ريال) بدلاً من (خمسة آلاف ريال) المقدم من وزارة النقل .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل المقترح في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26 / 2 / 1394هـ، حيث اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وعدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التعديل المقترح .
- طلب من مجلس الشورى بضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة لتوحيد الجهود
- في جلسة الشورى.. أسعار تذاكر الطيران الاقتصادي ما زالت مرتفعة
- الشورى يطالب بتشجيع النساء على الاستثمار الصناعي
- قرار مهم للشورى حول المسنين
- الشورى يطالب بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية
- مجلس الشورى يوافق على تعديل بعض نظام المرور
- "الشورى" يطالب بإخضاع "حقوق بث المباريات" لـ"المنافسة العادلة"
- "الشورى": ضرورة توفير الاعتمادات المالية لإنهاء مشاريع الخطوط الحديدية المتعثرة
- "رسوم الوافدين" و"التمييز ضد المرأة".. ملفات حسمها "الشورى" اليوم
- "الشورى" يطالب الإسكان بتوضيح عدد الوحدات المسلمة فعلياً للموطنين