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قرض فرنسي لتطوير 3 إدارات صحية في الإسماعيلية

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:52 م
قرض فرنسي لتطوير 3 إدارات صحية في الإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
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عقدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور سعيد السقعان وكيل الوزارة اجتماعها الربع سنوى للمشروع الفرنسي بالمحافظة، في إطار مراقبة اليونيسيف لخطوات التنفيذ والتطبيق ما بين الجانب الفرنسي والمصرى وتم اختيار٣ إدارات صحية بمحافظة الإسماعيلية لتشارك ضمن برنامج القرض الفرنسي لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأساسية لعدد ٥ وحدات بكل إدارة " إدارة الإسماعيلية، ابو صوير، القصاصين".

وناقش الحاضرون مؤشرات الأداء بإدارات الإسماعيلية، ابوصوير، القصاصين الصحية وتحديد نقاط القوة التى تتميز بها كل إدارة على مستوى الخمس وحدات التى تم تطبيق المشروع بها وكذلك معالجة نقاط الضعف واتخاذ وكيل وزارة الصحة بعض القرارات بهدف الوصول لأعلى أداء للوحدات التى تعاني انخفاض بالمؤشرات لتحسين وتعزيز فرص الوصول لأفضل رعاية صحية ذات جودة للمترددين.

ومن الجدير بالذكر ارتفاع مؤشرات المنتفعات من خدمات كلا من الأمومة والطفولة وتنظيم الأسر وتحليل الهيموجلوبين للأطفال فضلا عن زيادة عدد المترددات فى بعض الوحدات يعد مردود جيد لدورات الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة الأخيرة للأطباء، مشرفات الخطوط والتمريض.
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