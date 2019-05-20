قرض فرنسي لتطوير 3 إدارات صحية في الإسماعيلية

عقدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور سعيد السقعان وكيل الوزارة اجتماعها الربع سنوى للمشروع الفرنسي بالمحافظة، في إطار مراقبة اليونيسيف لخطوات التنفيذ والتطبيق ما بين الجانب الفرنسي والمصرى وتم اختيار٣ إدارات صحية بمحافظة الإسماعيلية لتشارك ضمن برنامج القرض الفرنسي لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأساسية لعدد ٥ وحدات بكل إدارة " إدارة الإسماعيلية، ابو صوير، القصاصين".





وناقش الحاضرون مؤشرات الأداء بإدارات الإسماعيلية، ابوصوير، القصاصين الصحية وتحديد نقاط القوة التى تتميز بها كل إدارة على مستوى الخمس وحدات التى تم تطبيق المشروع بها وكذلك معالجة نقاط الضعف واتخاذ وكيل وزارة الصحة بعض القرارات بهدف الوصول لأعلى أداء للوحدات التى تعاني انخفاض بالمؤشرات لتحسين وتعزيز فرص الوصول لأفضل رعاية صحية ذات جودة للمترددين.



