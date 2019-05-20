نشرة أخبار السادسة.."السيسي" يلتقي السفير الصيني بالقاهرة ويمنحه وسام الجمهورية ‎

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، أبرزها " السيسي" يلتقي السفير الصيني بالقاهرة ويمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى‎، ومدبولي يُكلف بسرعة طرح أكبر عدد من الأراضي الصناعية وإصدار تراخيص البناء.

"السيسي" يلتقي السفير الصيني بالقاهرة ويمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى‎

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السفير سونغ آيقوه سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده بالقاهرة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.

مدبولي يُكلف بسرعة طرح أكبر عدد من الأراضي الصناعية وإصدار تراخيص البناء

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكل من المهندسة راندة المنشاوي، ونائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق المشرف على مكتب رئيس الوزراء، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال.

وزير النقل يتفقد عددا من محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للمترو

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم، بعدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

الاتحاد الأوروبي يطالب بتخفيف حدة التوتر بين أمريكا وإيران

أشار الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الأزمة مع إيران إلى أن المنطقة حالياً تشهد حالة من عدم الاستقرار وأنه يجب توجيه جميع الجهود للحد من حالة التوتر القائمة.

الشرطة الفرنسية تخلي برج إيفل من المواطنين

أخلت السلطات الفرنسية، برج "إيفل"، المعلم السياحي الشهير في وسط باريس، الإثنين، وذلك بعد محاولة شخص تسلقه.