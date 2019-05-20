أحمد المرسي يفوز بجائزة التميز من الجمعية الاسترالية للمصورين عن فيلم "الأصليين"

فاز مدير التصوير المصري أحمد المرسي، بجائزة التميز عن فيلم الأصليين من الجمعية الأسترالية للمصورين، وهذا بعد ترشحه للجائزة التي تنافس عليها الحاصلين على الجائزة الذهبية في فئة السينما على مستوى أستراليا، وهي أيضاً الجائزة الخامسة التي يفوز بها المرسي من الجمعية منذ انضمامه لها العام الماضي.

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك صرّح المرسي "بعد منافسة ضمت ١٠ فائزين بالجائزة الذهبية على مستوى أستراليا، تم اختياري من قبل الجمعية الأسترالية للمصورين السينمائيين للحصول على جائزة التميز عن فيلمالأصليين. وهي الجائزة الخامسة التي تقدمها لي الجمعية. شكراً على الدعم والتقدير".

وفي 2018 فاز المرسي بأربع جوائز من الجمعية الأسترالية للمصورين: الجائزة الذهبية في فئة الأفلام الطويلة،جائزة لجنة الحكام روس وود لأفضل مشاركة عن فيلم الأصليين، والجائزة الذهبية في فئة الإعلان المحلي والدولي عن إعلان وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى الجائزة البرونزية في فئة الفيديو كليب عن أغنية فرح غايب للمطربة أنغام.

الجمعية الاسترالية للمصورين هي منظمة دولية غير ربحية تأسست سنة 1958، بهدف توفير ملتقى للمصورين السينمائيين الأستراليين لمواصلة تطوير مهاراتهم بالمجال من خلال تعاونهم سوياً وتبادل خبراتهم المختلفة.

أحمد المرسي هو عضو الجمعية الأسترالية للمصورين (ASC) والجمعية الكندية للمصورين (CSC). وخلال مسيرته المهنية، شارك في أكثر من 50 فيلم، ونال 15 جائزة سينمائية عن أعماله.

كما يمارس المرسي شغفه بالتصوير في الإعلانات التجارية من خلال التجريب الفني واختبار أحدث الأدوات التكنولوجية، ليصبح أحد الأسماء العربية الشهيرة بصناعة الإعلانات. ويشهد الموسم الرمضاني 2019 إعلانين من إخراجه وتصويره، أولهما إعلان بهية، وثانيهما إعلان بيت الزكاة والصدقات المصري.