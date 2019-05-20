ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد مبنى مكتبة الأزهر الجديد قبيل الانتقال إليها

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:43 م
أمين البحوث الإسلامية يتفقد مبنى مكتبة الأزهر الجديد قبيل الانتقال إليها
مجمع البحوث الإسلامية - أرشيفية
Advertisements
طباعة
محمود الجلاد
 
Advertisements
تفقد الدكتور نظير محمد عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية اليوم المبنى الجديدة لمكتبة الأزهر الشريف للوقوف على اللمسات الأخيرة قبيل الانتقال إليها والوقف على آخر التطورات، كما تعرف خلال جولته على تقسيمة المبنى سواء فيما يتعلق بقاعات الاطلاع أو القاعات الإدارية، أماكن الحفظ، والرقمنة، أنظمة الاستقبال المختلفة للباحثين والقراء.

وكان الأمين العام التقى أمس بالمسؤولين عن مكتبة الأزهر الشريف لبحث تطورات العمل في المكتبة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتقال إلى المقر الجديد.

وبحث الأمين العام خلال اللقاء خطة العمل بالمكتبة والتي تأتي استكمالًا لاستراتيجية الأزهر في الاهتمام بالجانب العلمي وتوفير خدمات مكتملة للباحثين بشكل ييسر لهم الوصول إلى المعلومات ويساعد على القراءة والاطلاع، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ أحمد الطيب – شيخ الأزهر واهتمامه بهذا الجانب.

وناقش اللقاء الطرق المُثلى لعرض المخطوطات النادرة الموجودة بمكتبة الأزهر الشريف، حتى يمكن الاستفادة بها، وإتاحة عملية الاطلاع عليها خدمة لطلاب العلم والباحثين، كما تعرّض اللقاء لتوظيف الجانب التقني في عملية الأرشفة والفهرسة، فضلًا عن تدريب وتأهيل العاملين بالمكتبة للاستفادة بهم في البرامج الجديدة التي سيتم تقديمها في المكتبة الجديدة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
18:30
-
السد - قطر
العين - الإمارات
-
x
20:00
-
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
-
x
21:00
-
باختاكور - أوزبكستان