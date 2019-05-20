سر زيارة عبير صبري ورجاء الجداوي لـ"بسمة الحياة" بالشارقة؟! (صور)

يتردد عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع حاليًا على الشارقة للخضوع لعمليات تجميل بالأسنان للبحث عن ابتسامة جديدة لهم، وكان أخر هؤلاء النجوم النجمة الكبيرة رجاء الجداوي والفنانة عبير صبري اللتين خضعتا مؤخرًا لابتسامة جديدة داخل مركز بسمة الحياة الطبي بالشارقة لتجميل الأسنان.

وحصرت "الجداوي" و"صبري" على دعم المركز لما يقدمه من خدمات عديدة لزواره وبأقل التكاليف، وقدمتا النجمتين التهاني لجمهورهم في الوطن العربي بمناسبة الشهر الكريم من خلال مقاطع فيديو قصيرة عبر صفحة المركز على الفيسبوك.

يذكر أن النجمة رجاء الجداوي شاركت مؤخرًا في إعلان التبرع لمستشفى "500500" مع كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين، كما تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الجبابرة" بطولة الفنان عمر مصطفي متولي، ومسلسل "عايزة ورد يا إبراهيم"، وتأليف مدحت العدل، إلى جانب مشاركتها كضيفة شرف بأحداث فيلم "أعز الولد".

بينما كانت ستطل عبير على جمهورها من خلال مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام، والذي يعرض حاليًا، لكنها قررت الانسحاب منه وأوضحت أنها شعرت أن الدور لن يضيف لها أي شيء، وتقوم بأداء مناسك عمرة رمضان بالأراضي المقدسة برفقة زوجها أيمن البياع.