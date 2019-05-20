مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من كلبش 3
الإثنين 20/مايو/2019 - 04:41 م
الفجر الفني
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تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل كلبش 3 للنجم أمير كرارة، مسلسل كلبش الجزء الثالث بطولة النجم أمير كرارهبشكل حصري علي قنوات on و الساعة 8 مساءً، ويعاد الساعة 02.45 صباحاً والإعادة الثالثة الساعة 3.30 مساءً.
مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، ومحمد على رزق، واَخرون، وإنتاج تامر مرسي.
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