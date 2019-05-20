مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من كلبش 3

تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل كلبش 3 للنجم أمير كرارة، مسلسل كلبش الجزء الثالث بطولة النجم أمير كرارهبشكل حصري علي قنوات on و الساعة 8 مساءً، ويعاد الساعة 02.45 صباحاً والإعادة الثالثة الساعة 3.30 مساءً.





مسلسل " كلبش 3 "، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، ومحمد على رزق، واَخرون، وإنتاج تامر مرسي.



