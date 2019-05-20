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نهضة بركان: سنخوض لقاء الإياب أمام الزمالك بعزيمة كبيرة

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:41 م
نهضة بركان: سنخوض لقاء الإياب أمام الزمالك بعزيمة كبيرة
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هاني عصام
 
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أشاد مسئولو نادي نهضة بركان المغربي بمستوى لاعبيهم في لقاء الذهاب أمام الزمالك بالأمس في نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وقال النادي المغربي في بيان له عبر "فيس بوك" ، "كنا نطمح للأفضل لكن هدف لصفر مهم للغاية لأننا لم نتلقى أي هدف داخل قواعدنا و لأننا لعبنا أمام فريق حافظ على نظافة شباكه طويلا في كأس الكاف".

وتابع " نادي الزمالك لعب مباراة متوازنة و هاجم هو الآخر على عكس مبارياته السابقة حيث كان يركن للوراء و هذا الأمر صعب إخراج الكرة من الخلف و بناء العمليات".

وأضاف " نهنئ لاعبينا الذين قدموا مباراة بطولية رغم معاكسة الحظ لهم في العديد من الكرات، الذين آمنوا بالانتصار حتى الرمق الآخير، انتصار له طعم خاص سيجعلنا نخوض لقاء العودة بعزيمة أكبر. برافو الرجال".
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