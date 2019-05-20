حالة الطقس غداً ودرجات الحرارة المتوقعة – الثلاثاء 21 مايو 2019
الإثنين 20/مايو/2019 - 04:23 م
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى نشرتها الجوية الصادرة بتاريخ الثلاثاء 31 من مايو لسنة 2019، أن درجات الحرارة ترتفع تدريجياً وسوف يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً.
وسوف تشهد البلاد جواً لطيفاً ليلاً وسوف تقل الرؤية فى الشبورة المائية فى الصباح على مناطق من شمال البلاد.
وسوف تظهر السُحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح سوف تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤد. إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة الى حالة البحر أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البحر المتوسط حالته سوف تكون خفيفة معتدلة وارتفاع الأمواج به ما بين (واحد متر) (ومتر ونصف) والرياح السطحية سوف تكون شمالية شرقية و جنوبية شرقية، أما البحر الأحمر حالته سوف تكون معتدل وارتفاع الأمواج به ما بين (مترين) و(متر ونصف) والرياح السطحية سوف تكون شمالية غربية.
نصائح للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة::
يجب حماية الرأس من الشمس بارتداء قبعة أو استخدام شمسية.
يجب حماية العين من ضوء الشمس بارتداء نظارة شمسية ويفضل ان تكون سوداء.
يجب شرب كميات كبيرة من المياه في الفترة مابين الإفطار والسحور.
لا يجب تناول السكريات والحلويات كثيراً لأنها تسبب الشعور بالعطش الشديد أثناء نهار رمضان.
التعرض للشمس وبذل المجهود يسبب فى فقد الجسم للسوائل وبالتالي الشعور بالعطش الشديد، لذلك يجب تجنب التعرض مباشرة إلى الشمس فى نهار رمضان وتجنب بذل المجهود.
أما بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غداً فهي كالتالي:
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