نهضة بركان المغربي يوجه رسالة قوية إلى رئيس نادي الزمالك





أصدر نادي نهضة بركان المغربي بيانًا للرد على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد تصريحاته ضدهم قبل لقاء الذهاب بين الفريقين بالمغرب والذي أقيم بالأمس وانتهى لمصلحة نهضة بركان بهدف نظيف.





وقال النادي المغربي عبر حسابه على "فيسبوك" :





"إلى مرتضى منصور..رغم ما قلته قبل مباراة الذهاب والذي لم يكن صحيحا مطلقا فلقد أخبرك ابنك أمير بأن أهل بركان استقبلوا ناديكم بحفاوة و وفروا لهم جميع سبل الراحة، نتمنى أن تكون المعاملة بالمثل وأن لا نتفاجيء بأمور خارجة عن نطاق الرياضة".





وتابع :"فليبقى المستطيل الأخضر هو ميدان المعركة و الحسم..عاشت الاخوة بين الجماهير البركانية والجماهير الزملكاوية".



