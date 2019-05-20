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مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الـ15 من زي الشمس

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:30 م
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الـ15 من زي الشمس
زي الشمس
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الفجر الفني
 
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تعرض الحلقة الرابعة عشر مسلسل "زي الشمس"، عبر شاشة قناة "ام بي سي مصر"، في العاشرة مساء، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.


تتطرق أحداث المسلسل إلى حكاية نور "دينا الشربيني" المحامية الشابة التي تخرّجت من كلية الحقوق في القاهرة، وسافرت إلى لندن لاستكمال الدراسة والعمل، وكان قرار الهجرة فرصة للابتعاد عن أختها فريدة "ريهام عبد الغفور" ووالدتها نيّرة "سوسن بدر"، خصوصاً أن طبقة من الجليد تشكلت بين الشقيقتين بسبب ظروف معينة عاشتها كل منهن.


 وتسير الأحداث بشكل تصاعدي ومع شخصيات متعددة في سياق الدراما، ونتيجة حادثة اختفاء تتغيّر كل الموزاين، وتقلب الأمور رأساً على عقب، وتعيد المحامية "نور" من لندن إلى القاهرة لتبحث عن شقيقتها فريدة، التي اختفت في ظروف غامضة، ضمن الدراما الاجتماعية


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