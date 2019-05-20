ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق 15 عشة بعشش السكك الحديد

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:26 م
5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق 15 عشة بعشش السكك الحديد
Advertisements
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
Advertisements
دفعت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء وخزان مياه، للسيطرة على حريق شب بـ 15 عشة بعشش السكك الحديد، بمنطقة الدقي.

كان انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إلى موقع إندلاع النيران، بعشش السكك الحديد، لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق الذي شب بعدد من العشش منذ قليل.

ويواصل رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة السيطرة على حريق شب في عدد من العشش بمحطة السكك الحديد، بمنطقة الدقي.

وتلقي اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عدد من العشش بمحطة السكك الحديدية، دائرة قسم شرطة الدقي.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، ويواصل رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
20:30
-
بولونيا
نهائي البطولة الكونفدرالية
نهضة بركان
1
x
انتهت
0
الزمالك
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
18:30
-
السد - قطر
العين - الإمارات
-
x
20:00
-
استقلال طهران - إيران
الدحيل - قطر
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
-
x
21:00
-
باختاكور - أوزبكستان