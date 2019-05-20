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وزارة الصحة تعلن عن انتداب 200 طبيب للصحة العمومية لفائدة 15 ولاية

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:22 م
وزارة الصحة تعلن عن انتداب 200 طبيب للصحة العمومية لفائدة 15 ولاية
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مروى الجلاصي
 
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أعلنت وزارة الصحة عن فتحها باب الترشح لانتداب 200 طبيب للصحة العمومية، لفائدة 15 ولاية وهي زغوان وباجة وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وقابس وبنزرت والكاف وجندوبة والقصرين وقفصة ومدنين وقبلي وتوزر وتطاوين.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الاثنين، بأنها فتحت باب الترشح لانتداب أطباء أخصائيين للصحة العمومية في جميع الاختصاصات، وصيادلة مختصين للصحة العمومية في مجال البيولوجيا.
   
وقد تم تحديد آخر أجل لتقديم الترشحات إلى وزارة الصحة، إلى يوم الجمعة 31 ماي الجاري.
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