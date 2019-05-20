محافظ الغربية: 250 ألف جنيه لقرية كوم علي بمركز قطور ضمن مبادرة حياه كريمة (صور)

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شهد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، تنفيذ أعمال مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بقرية كوم على مركز قطور، والتي تعد رابع القرى الأكثر احتياجًا من تسع قرى تم اختيارهم كمرحلة أولى على مستوى المحافظة لتنفيذ المبادرة.



وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي حضرها محافظ الغربية بالقرية لتوزيع مساعدات مالية وعينية على مواطنى القرية حيث تتجاوز قيمة أعمال المبادرة فى القرية 250 ألف جنية وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية المتمثلة فى الجمعية الشرعية ومؤسسة التكافل الإجتماعى وجمعية الأورمان وجمعية نهضة شقرف والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وجمعية إبن النفيس وجمعية قلوب أصحاء.



وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة مباركة من أيات الذكر الحكيم، ثم كلمة محافظ الغربية التى أكد خلالها على إهتمامه الكبير بتلبية كافة مطالب المواطنين وخاصة مواطنى القرى وكذا توفير كافة الخدمات بالقرى على غرار الخدمات التى تقدم بالمدن مقدمًا الشكر لكافة الجمعات الأهلية المشاركة فى تنفيذ هذة المبادرة وأشار فى كلمته أيضًا بترحيبه بمشاركة كافة الأحزاب والمؤسسات على أن يتم تنظيم العمل المجتمعى بما يعود بالنفع على المواطن البسيط.



وخلال الحفل قام محافظ الغربية بتوزيع مساعدات مالية على 150 أسرة بقيم تتراوح من 500 إلى 1000جنية للأسرة الواحدة وكذا تقديم جهاز لثلاث عرائس بالقرية وأيضًا قام بتوزيع كراتين رمضان ولحوم ودقيق على 550 أسرة بالقرية.



كما تفقد القافلة الطبية التى تنظمها جمعية قلوب أصحاء التى تقوم بالكشف المبكرعن روماتيزم القلب لأطفال القرية من سن 5 سنوات إلى 15 سنة وتقدم التوعية لطلاب المدرسة للوقاية من هذا المرض.



وعقب الاحتفالية التقى محافظ الغربية بمواطنى القرية للتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم الفعلية حيث وجه وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من أهالى القرية كما وجه أيضًا وكيل وزارة الزراعة بمراعاة التناوب في أحوض زراعة الأرز كل عام وعدم اقتصارها على أحواض ثابتة حتى يستفيد جميع المواطنين.