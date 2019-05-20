تعيين المصري محمد عادل لإدارة كلاسيكو النادي الصفاقسي والنجم الساحلي

عيّنت لجنة التعيينات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، طاقما مصريّا لإدارة لقاء الكلاسيكو بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي، الذي سيدور بعد غد الإربعاء، لحساب الجولة العاشرة إيابا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.





ويتألف الطاقم المصري من محمد عادل ( حكم ساحة )، ويساعده مواطناه عبد السدات طه حسين وأحمد علي، كما عين المصري وليد محمد في خطة حكم رابع.